2026年4月、佐賀大学に化粧品、いわゆる「コスメ」について専門的に学ぶ新しい教育課程が誕生します。背景にあるのは、佐賀県が進める「コスメティック構想」です。



■佐賀大学・兒玉浩明 学長

「コスメティックサイエンス学環。新たに設置する運びとなりました。」



佐賀大学は27日、国の認可が下りたことを受けて、2026年4月に「コスメティックサイエンス学環」を設置することを発表しました。





「コスメティックサイエンス学環」は、化粧品をあらゆる分野の視点で学ぶことができる国立大学初の学部相当の教育課程です。定員は30人の予定です。今回の新教育課程設置の背景にあるのが、佐賀県が進めている「コスメティック構想」です。■学環長に就任予定 鯉川雅之 副学長「コスメティック構想と密接に連携をしています。」

佐賀県は2013年から全国で唯一、コスメ産業の支援に特化した部署を設けています。県内に化粧品産業を集積させ、自然由来の原料を供給する「コスメのまち」を目指しています。



佐賀県産の白いキクラゲを使った洗顔石けんや、佐賀県産のトマトと酒粕を使ったオールインワンクリームなど、これまでに佐賀県の特産品を使った化粧品が数多く誕生しました。

「コスメティック構想」の開始以降、佐賀県内の化粧品生産額は年々増加し、10年間で2倍以上となっています。



■兒玉学長

「スキンケア商品は今後、今まで以上に求められる。それは男女問わず。社会が求める人材を、大学は新しい組織をつくって人材を出す対応をしていくのが、大学の使命だと思います。」



佐賀大学は今後、コスメと密着した地域性を生かし、コスメ企業へのインターンシップや、県内の化粧品会社からゲスト講師を招いた授業を予定しているということです。