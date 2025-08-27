大相撲の夏巡業は２６日、静岡市の草薙総合体育館このはなアリーナで行われた。静岡県出身の熱海富士、翠富士（伊勢ケ浜）は地元での巡業参加。ひときわ大きな歓声を浴び、熱海富士は「地元に帰ってきて、こうやって皆さんが温かく迎え入れてくれたことが本当にうれしい」。翠富士も「声援がすごい大きくてうれしい」と喜んだ。

熱海富士は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に指名されて三番稽古を行い、ぶつかり稽古では小結・高安（田子ノ浦）に胸を借りた。「指名していただいて、胸を出していただいて、しんどかったけど光栄なこと」と感謝。７月の名古屋場所は１１勝で優勝争いに絡んだ。番付を大きく上げる見込みの秋場所（９月１４日初日・両国国技館）に向け「一番でも多く勝って、皆さんに元気な姿を見せたい」と意気込んだ。

翠富士は先場所９勝６敗と奮闘した。今巡業で課題として取り組んでいる点については「秘密なので。ちょっと口には出せない」と笑顔でけむに巻いたが、秋場所へ「やっぱり全勝優勝を目指して頑張りたい。（優勝）パレードを楽しみにしていてください」。静岡県勢初Ｖへ意欲を示した。