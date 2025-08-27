富士通は27日、医療サービスにおける幅広い事務作業を代わりに行う「AIエージェント」のプラットフォームを国内で初めて開発しました。システムには協業する「エヌビディア」の技術基盤が使われています。

医療業界において業務効率化のため、様々な「AIエージェント」が開発されていますが、今回、発表されたものはシステム全体を“統括”する「AIエージェント」が、問診やカルテの記入など多岐にわたる業務の中で、適切な「業務特化型AIエージェント」を呼び出してきます。

バラバラに開発されている医療業界の「AIエージェント」を結びつけるプラットフォームは、国内で初めてだということです。

富士通によると、2022年度は日本の医療費の中で、およそ3兆円分が書類作成などの事務作業に費やされているということで、この費用を削減して経営の効率化を目指すということです。

富士通は、協業するエヌビディアの技術基盤を利用することにより、年内には社会実装できるということで、より医療従事者が診療や患者ケアなどに注力できるとしています。