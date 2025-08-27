犬を飼うことに反対していたお父さん、いざ大型犬をお迎えしてみると…？予想していなかった「まさかの光景」が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万2000回再生を突破し、「いい家族」「素敵すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『犬を飼うことに反対していた父親』大型犬をお迎えした結果→思っていたのと違う『まさかの光景』】

お父さんだいすき！

Instagramアカウント「olive__goldenretriever」に投稿されたのは、お父さんと大の仲良しのゴールデンレトリバー「オリーブ」ちゃんの様子。外で作業中のお父さんを見つけたオリーブちゃんは、すぐに駆け寄っていったようです。

お父さんにナデナデされながら、ちぎれんばかりに尻尾を振ってとっても嬉しそうなオリーブちゃん。台車で荷物を運んでいる時も、颯爽とお父さんのお側を着いて行くんだとか。

今では相思相愛

お父さんが思い切りナデナデすると、喜び全開で尻尾をブンブンふっているオリーブちゃん。実はお父さん、かつては犬を飼うことに反対していたんだそう。しかし今では、相思相愛なのが伝わってきます。

作業中のお父さんにも、オリーブちゃんは「あそんでっ！」とばかりに容赦なく飛びつきます。お仕事を邪魔されてしまったお父さんですが、満面の笑みでオリーブちゃんの愛情を受け止めているようです。

いつだってお側に

オリーブちゃんと向き合って、ブラッシングをしてあげるお父さん。優しい手の動きに、オリーブちゃんもウットリのご様子。2人だけの穏やかな空気感に、思わずほっこりしてしまいます。

犬を飼うことに反対していたとは思えないくらいに、今はとっても仲良しなお父さんとオリーブちゃん。優しいお父さんとの幸せいっぱいの毎日が、ずっと続くよう願わずにはいられません。

投稿には「いい家族」「素敵すぎる」「両思いだね」「わんこの力は凄いです」「相性がピッタリなんですね」「素敵なお話ありがとう」といったコメントが寄せられています。

オリーブちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「olive__goldenretriever」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「olive__goldenretriever」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。