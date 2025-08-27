『Pokémon GO』にて、新シーズン「Pokémon GO：変わりゆく物語」が9月2日10時から12月2日10時まで開催される。

『Pokémon GO』は、現実世界で春夏秋冬と季節が移り変わるのに連動して、3カ月ごとにシーズンが移り変わっていく。それぞれのシーズン中では、たくさんの種類のポケモンをつかまえて育てることができる。

「Pokémon GO：変わりゆく物語」では、「ケルディオ（かくごのすがた）」が登場する。シーズン全体での冒険を経て、『Pokémon GO』では初めて、「ケルディオ（いつものすがた）」を「ケルディオ（かくごのすがた）」に変えることができるようになる。シーズンの新たな「スペシャルリサーチ（日本時間9月2日10時から12月2日9時59分まで）」を開始すると、「ケルディオ」に出会うことができる。また、すでに「ケルディオ」をつかまえている人は、その「ケルディオ」と一緒に冒険を続けることができ、強化に使用できる「ケルディオのアメ」が受け取れる。

さらに、「メガサメハダー」、「メガバクーダ」、「メガメタグロス」が初登場。シーズン中の「メガレイド・デイ」で挑戦し、メガシンカで姿を変えたパワフルなポケモンの力を目撃できる。「カミッチュ」、「カミツオロチ」などの新たなポケモンのほか、「ダイマックスポケモン」や「キョダイマックスポケモン」が登場し、今シーズン中に「キョダイマックスダストダス」、「ダイマックスジュラルドン」などのポケモンがつかまえられる。

そして、GOロケット団の活動では、期間中の「シャドウレイド」に「シャドウグラードン」が初登場。さらなる「シャドウポケモン」が登場し、今シーズン中にサカキが再びやってくることを予感させている。

「変わりゆく物語」では、期間限定の進行トラック「GOパス」が登場。「GOポイント」を集めて「パスタスク」をクリアし、ランクを上げてリワードを受け取れる。また、もっと豪華なリワードを獲得や進行をスピードアップできる特典がある、有料の「GOパスデラックス」も登場する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）