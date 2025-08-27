王林が8月26日、自身のInstagramを更新。青森ねぶた＆弘前ねぷた祭りに参加したことを報告した。

（関連：【画像】王林、青森ねぶたで大御所ミュージシャンと記念写真）

王林は「今年の青森の夏はいつもに増して熱かった って毎年言ってるような気もするｹﾄﾞ」と前置きし、「個人的にも青森中央学院大学・青森中央短期大学のアンバサダーとして跳人の衣装で参加させて頂いたり、東京でできたお友達がたくさん遊びに来てくれたり、色んな角度から見られたり 雨の中見た弘前のねぷたはじょっぱり魂も感じてより強く心に届きました」と祭りを振り返る。ハネト衣装を着た王林が路上でポーズを決める写真をはじめ、俳優／ミュージシャンの寺尾聰と同じ青森出身の松山ケンイチとの3ショットなども披露。最後に「今年も青森に熱い夏が来てくれたことに感謝。青森の人間でよかったって日々思うけど特に感じる1週間です じゃわめぎをありがと」と地元愛溢れる感想を綴った。

コメント欄には「かわいいハネト姿」「すごい3人！」など、地元青森からも多くの反響が寄せられた。

（文=リアルサウンド編集部）