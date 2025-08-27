バスケットボールＢ２リーグの山形ワイヴァンズが、シーズンを前に新体制を発表しました。

また、来年は新たなリーグが誕生することから、自前の会場を建設する計画を立てているということです。

山形ワイヴァンズは、きょう１０月のＢリーグ開幕を前に新体制を発表しました。

今シーズンのキャプテンは、吉田健太郎選手と中田嵩基選手の２人です。

吉田健太郎 選手「少しでも自分らしいキャプテンシーを追加して、いい形でシーズンに入れるようにチームをサポートできればなと思っていますので今シーズンよろしくお願いします」





中田嵩基 選手「プロキャリアの中でキャプテンを務めるという機会はなかなかない機会だと思います。そんな中でしっかり責任感を持って、困ったときには先輩方を頼りながら、いいチームが作れるよう、精一杯頑張っていきたいと思う」

山形ワイヴァンズ 石川裕一 ヘッドコーチ「半分近く選手も入れ替わり、新しいスタートとして、今シーズンに向かって日々練習を積み重ねている。ぜひ今シーズンもよろしくお願いします」

また、来年はＢリーグが新たな３部制に。ワイヴァンズは、トップリーグの「Ｂリーグプレミア」を目指し、条件のひとつである自前のアリーナの建設を計画しているということです。

パスラボ 吉村和文 社長「今積極的に声を聞いてくれている自治体もあるので、そういう所としっかり手を組んで、開設をしていければなと思ってる」

Ｂ２リーグの新シーズンは１０月２日開幕です。