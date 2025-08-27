「一人暮らし」で「食費5万円」かかっています……。できれば2万円程度に抑えたいのですが、食費を「上手に節約するコツ」が知りたいです。

一人暮らしの食費5万円は本当に高い？ 平均と比較してみる

総務省統計局の「家計調査報告〔家計収支編〕2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、一人暮らしの平均的な食費は約4万8204円です。これを踏まえると、一人暮らしの食費が5万円というのは、全国平均と比較して高い水準だといえるでしょう。

食費が高くなってしまう主な原因には、以下のようなものがあります。

●外食や中食（総菜・弁当など）が多い

●スーパーよりコンビニ利用が中心

●買いだめせず、毎日少量ずつ購入する

●食材を余らせて無駄にしてしまう

まずは現状の食費を把握し、平均とどこが違うのか確認してみるとよいでしょう。



無理なく続ける食費節約のコツと具体例

食費を大きく減らしたいと思っても、極端な我慢でストレスを感じると長続きしません。無理なく続けるためには、日常生活の中で自然に取り入れやすい方法を選びましょう。

例えば、以下のようなコツがあります。

●まとめ買いと作り置きの活用：週に1回まとめて食材を購入し、調理した分を冷凍保存すると無駄なく使えます。

●食材を安いタイミングで購入：夕方以降の割引シールを狙ったり、特売日に合わせて買い物したりするのも効果的です。

●外食を減らし、自炊を取り入れる：外食やコンビニ弁当は高くつきがちです。簡単なレシピから始めてみるとよいでしょう。

例えば、1週間分の食材を3000円程度で購入し、毎食自炊すれば、月の食費は約1万2000円と、目標の2万円も十分に達成できます。最初は昼食だけ自炊にする、少しずつ外食から自炊に切り替えるなど、できることから始めましょう。



節約しつつ健康も守る、上手な食材選びと調理方法

食費を減らしても、健康的な食生活は守りたいところです。栄養バランスを意識するためには、旬の野菜や根菜、卵、豆腐、鶏むね肉、サバ缶など、安くて栄養価が高い食材を選ぶのがおすすめです。

また、調理法にもポイントがあります。炒める・煮る・ゆでるなどシンプルな方法を選択することで、食材の栄養を損なわず、手間も少なく済むでしょう。冷凍保存も活用して、まとめて調理した料理を分けて食べると、食材を無駄にせず健康的な食事を続けられます。

一人暮らしの場合、食事が偏りがちになる傾向があるため、簡単な野菜スープや炒めものなどを基本に、市販のドレッシングや調味料を使い分けると、毎日の献立も飽きずに楽しめるでしょう。



食費を抑え、暮らしをもっと充実させるために

食費を節約できれば、余ったお金を他の生活費や趣味、貯蓄に回すことができます。最初は難しく感じても、小さな工夫を積み重ねることで目標の2万円台は実現できるでしょう。

迷った時は、「食費を記録する」「週ごとに見直す」「少しずつ取り組む」など、自分に合った方法を見つけて続けることが大切です。節約によって暮らしのゆとりが増え、精神的にも満足感を得られると、前向きな気持ちで日々を送れるでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査報告〔家計収支編〕2024年（令和6年）平均結果の概要

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー