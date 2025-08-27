劇団俳優座は27日、所属俳優の可知靖之（かち・やすゆき）さんと児玉泰次（こだま・たいじ、本名石橋泰次＝いしばし・たいじ）さんが、ともに老衰のため死去したと発表した。可知さんは91歳、児玉さんは82歳だった。ともに東京都出身。

公式サイトなどで2人の逝去を伝えるとともに「生前のご厚誼を深謝いたし謹んでご報告申し上げます。また本来であれば早速申し上げるべきところ ご通知が遅れましたこと 何卒ご容赦いただきたく存じます。両名とも密葬の儀は 過日近親者のみにて滞りなく相済ませました」とした。10月5日に偲ぶ会が執り行われる予定。

可知さんは1933年9月17日生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業の俳優座養成所9期生。1960年に劇団俳優座に入団し劇団俳優座「エセルとジューリアス」「食肉市場のジャンヌ・ダルク」「コーカサスの白墨の輪」「管理人」「七人の墓友」など多数の作品に出演した。

児玉さんは1942年5月15日生まれ。明治学院高等学校卒業の俳優座養成所13期生。1964年に劇団俳優座に入団し劇団俳優座「三屋清左衛門残日録〜夕映えの人〜」「千鳥」「セツアンの善人」「野がも」「東海道四谷怪談」などに出演した。