「ダウンタウン」浜田雅功（62）の長男で、で人気ロックバンド「OKAMOTO'S」のベーシスト、ハマ・オカモト（34）が27日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）に出演。ゲストの女性芸人について語った。

この日はゲストとしてお笑いコンビ「ラランド」のサーヤが登場。NHK・Eテレ「沼にハマってきいてみた」（土曜後8・00）の司会として共演している2人について、アシスタントの中川絵美里から「ハマさんから見てサーヤさんはどうですか？」と質問が飛んだ。

収録では「場の雰囲気を作ってるのはサーヤさんなんで」と褒めつつ「僕はうんちくみたいなのをたれたりしますけど、基本的にはサーヤさんの空気に乗っかる」スタイルだと説明。「2人してふざけちゃう」のが課題だとして「止める人があまり居ない回とか…止められないときがあったりする」と反省した。

サーヤも「良くないときありますよね」と苦笑い。「まれに『トンツカタン』の森本さんがいらっしゃるときれいにまとまるんですけど…マイクに乗るか乗らないかくらい（の音量）で“なんとかだろ”って。そういうのが多かったりしますね」と語った。