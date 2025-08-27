タレントの藤本美貴（40）が26日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・45）に出演。子供の勉強する場所についての持論を述べた。

この日のゲストである歌手・一青窈は9歳長男、8歳長女、6歳次女の母であり、子供の勉強について「リビング学習をしていたんだけれども、それぞれの部屋を作って勉強机を設けた方がいいのかどうか」と質問した。

13歳長男、10歳長女、5歳次女の母である藤本は「うちは長男もう13歳なんですけど、やっぱり私は小さい時はリビング学習で良かったと思うんですよ。すぐこうだよねってできるけど、もう(小学校)4年生とか高学年になってくると、自分の部屋で自分の机でやったらいいって、最近凄い思います」と回答した。

改めてリビング学習派か勉強机派かと問われても、勉強机派だと主張し、「私は中2の息子がずっとリビングでやりたいって言って、やってたんですよ」としたものの「全然集中しない。妹を見て全然しないんですよ」とぶっちゃけた。

その際「妹はやることないからそこで“ありの〜♪”って歌ってる」とも語り、「それを私が見てるから、“オーイ！見てる場合じゃない！”って言って。“やれやれ！”って言うんですけど」と続けた。

「っていう意味でも、自分の部屋で集中して、邪魔がないところで」と強調。今は長男は勉強机があるのかと聞かれると「持ってます。自分の部屋で今はやってます」と明かした。