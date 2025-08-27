俳優の山本裕典（37）が26日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にVTR出演。芸能界を干された辛い時期について告白した。

この日は、人気企画である「山本裕典、ホストになる。」を放送。その中で、山本は芸能界を干された辛い時期を回想した。

17年に女性スキャンダルが原因で、当時所属していた事務所を解雇された山本。「28歳くらいのときに芸能界をクビになって、芸能界を干されてさ。君たちより泥水すすってきたよ」とホストたちに話し始めた。

現在、山本は六本木でバーを経営しているが「クビになった直後に、“2万円のシャンパン飲んだら、12万円のシャンパン開けてくれる”って言われて。目からシャンパン噴き出しながら、毎日飲んでた。死ぬ気でやってた」と芸能界から干された直後の辛い日々を告白した。

そこで救ってくれたのは、“ホスト山本”の教育や指導を担ってきた“軍神”こと心湊一希さんだったという。

目に涙を浮かべながら問題児であるホストに向かって「お前らのことが大好きだ。俺は酔っ払ってるけどテレビとかどうでもいいよ。俺の本当の気持ち。一緒にやっていこうぜ。プライドとかいらねえよ。君らのプライドとかわかってるよ。気持ちはすごくわかるよ。敵じゃねえから。仲良くやって行こうぜ」と熱い思いをぶつけた。