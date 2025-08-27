暴行と脅迫の疑いで警視庁に書類送検されたことを受け、活動自粛中の三代目 J SOUL BROTHERS・今市隆二メンバーが、10月開催のグループデビュー15周年記念ライブに参加しないことが27日、所属事務所の公式サイトで発表されました。



公式サイトは、15周年記念ライブについて「10/4(土)・10/5(日)開催予定の『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER 〜ONE〜"』に関しまして、今市隆二を除く6名で実施することとなりました」と報告。

さらに、決断への経緯について「このライブは、三代目 J SOUL BROTHERSの15周年を記念し、特別な想いを込めて開催を決定しました。しかしながら、今市の活動自粛にともない、弊社としても状況を重く受け止め、開催の方針について慎重に協議を重ねてまいりました」としています。

また、ファンへ向けて「今回の決断に至るまで、応援してくださる皆さまにグループとして何ができるかを丁寧に検討し、皆さまの気持ちを何よりも大切にしたいという思いから、時間を要し、お待たせしてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

最後に、「さまざまなご意見や思いを抱かれていることと存じますが、その一つひとつを真摯に受け止めながら、引き続き今できる最善の形を模索して参りたいと思います。改めまして、今回の件によりご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。

■メンバーコメント【全文】

三代目 J SOUL BROTHERSより応援してくださっている皆様へ

応援してくださっている皆さま、関係者の皆さま、そしてご心配とご迷惑をおかけしているすべての方々に、心よりお詫び申し上げます。

この状況の中でライブを開催すべきかどうか、何度も話し合いを重ねました。応援してくださっている皆さんの気持ちを考えると、簡単に決断できることではありませんでしたが、今できることを精一杯やることが、皆さんへの感謝の気持ちを伝える一歩になると信じ、6人で実施することを決めました。また全員でステージに立てる日を信じて、僕たちも一歩ずつ進んでいきます。どうか、これからも私たちを見守り、一緒に歩んでいただけたら嬉しいです。