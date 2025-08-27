¡Ö¹ñÊõµé¡×à¤¦¤Ê¤¸áºÝÎ©¤ÄµÈ²¬Î¤ÈÁ¤ÎÍá°á»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþ¿Í¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¶âµûÊÁ¤ÎÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½ë²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡¢¡¢ÂÎÄ´Êø¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿åÊ¬Êäµë¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö"¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹"8·î29Æü¤Ï¸ø³«½éÆüÉñÂæ°§»¢¡ª¡¡¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡ÎÃ¤·¤¯¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶âµûÊÁ¤ÎÍá°á¤È¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÂÓ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÏÂÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¥½¥í¼Ì¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢8·î29Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÇW½Ð±é¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿å¾å¹±»Ê(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍá°á»Ñ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ñÊõµé¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤Í¡×¡ÖÍá°á»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍá°á¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþ¿Í¡×¡Ö¤¦¤Ê¤¸¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£