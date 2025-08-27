「今日好き」りんか、ミニスカブラックコーデから美脚スラリ 韓国ショットに「脚綺麗すぎ」「コーデオシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが26日、自身のInstagramを更新。韓国旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」りんか、圧巻美脚際立つ韓国ショット
りんかは「韓国の電車のホーム」と韓国旅行中の様子を報告し「YouTube今日から韓国だよみてね」とYouTubeでの韓国旅行動画についても告知。黒いミニスカートから美しい脚をのぞかせ、駅のホームで元気いっぱいにポーズを決めている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「元気もらえる」「韓国旅行楽しそう」「YouTube楽しみ」「脚綺麗すぎ」「コーデオシャレ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆りんか、韓国旅行ショット公開
