MUCHA初の星座別フレグランス♡12星座を彩る限定オイルが登場

アール・ヌーヴォーを代表する芸術家アルフォンス・ミュシャ。彼の代表作『12か月』と星座のモチーフが融合した特別なフレグランスが誕生しました。MUCHA(ミュシャ)の新作「ZODIAC SIGN FRAGRANCE OIL」は、星座ごとに選べる12種類の香りを展開。植物由来のオイルを使用し、心地よいアロマを楽しめるほか、贈り物にもぴったりなサイズ感とデザイン性が魅力です。

星座ごとに選べる香りのラインアップ

ゾディアックサイン フレグランスオイル 牡羊座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 牡牛座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 双子座

牡羊座はジンジャーとアオモジのスパイシーな甘さ、牡牛座はイランイランやベルガモットのフローラルな香り、双子座はペパーミントの爽快感など、それぞれの星座に合わせた香りを展開。

ゾディアックサイン フレグランスオイル 蟹座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 獅子座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 乙女座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 天秤座

蟹座はクラリセージの温かみ、獅子座はスイートオレンジの甘やかさ、乙女座はラベンダーの落ち着き、天秤座はローズやゼラニウムの華やかさを楽しめます。

ゾディアックサイン フレグランスオイル 蠍座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 射手座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 山羊座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 水瓶座

ゾディアックサイン フレグランスオイル 魚座

蠍座はパインのグリーンノート、射手座はジャスミンとオレンジの軽やかな甘み、山羊座はパチュリのスモーキーな深み、水瓶座はサイプレスの清涼感、魚座はジュニパーベリーの凛とした香りが特徴です。

いずれも容量6mL、価格は3,190円(税込)。星座の個性に寄り添った香りが揃います。

贈り物にも最適なアートパッケージ

ミュシャの『12か月』をモチーフにしたボックスは、思わずコレクションしたくなるアートのような美しさ。ポーチに収まるロールオンタイプで、手首やこめかみにさっと塗れる手軽さもポイント。

さらに5つのフリー処方（エタノール、パラベン、着色剤、紫外線吸収剤、動物由来原料、シリコン不使用）で、毎日の気分転換からリラックスタイムまで安心して使えます。

発売は2025年9月18日(木)全国展開、オンラインストアでも同日10時から購入可能。ひと足先に9月5日からワン・フクオカ・ビルディング店、12日からニュウマン高輪店で先行発売予定です。

日常に寄り添うフレグランスの楽しみ方

ロールオンタイプだから手首にひと塗りして深呼吸すればリフレッシュ。こめかみやみぞおちに塗って香りを取り入れるのもおすすめです。

爪先や指先に使用すれば、保湿ケアをしながらふんわりと香りを楽しめます。持ち運びやすいサイズなので、オンオフを問わずあらゆるシーンで活躍します。

星座と香りで自分をもっと楽しむ♡

星座の個性を尊重し、植物由来の香りで心を整える「ZODIAC SIGN FRAGRANCE OIL」。

MUCHAの世界観が息づくアートパッケージと、ナチュラルで心地よい香りは、毎日を少し特別にしてくれるはずです。

自分自身のお守りとして、また大切な人へのギフトとしてもぴったり。星座と香りが織りなす美しいコレクションで、心豊かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪