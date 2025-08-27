ベルトコンベアで運ばれる栗は、中津川市の名産「栗きんとん」の原料です。創業161年の地元和菓子店「川上屋」では、きのうからことし用の栗きんとんの製造が始まりました。

【写真を見る】“暑さ”でやや小ぶりも甘みが強い 秋の風物詩「栗きんとん」製造販売始まる 岐阜･中津川市の川上屋

栗きんとんは、蒸した栗をペースト状にし、砂糖などを加えて丁寧に炊き上げ、茶巾でひとつひとつ丁寧に包んで仕上げていきます。



茶巾での手仕事は、習得に3年はかかるということですが…



（小川実桜アナウンサー）

「1つにつき10秒ほどのものすごいスピードで次々と絞られています」

「川上屋」では、時期に応じて最良の栗をセレクト。



きのうは、朝入荷した熊本産の栗を原料に。きのう一日で約5000個の栗きんとんが出来上がりました。ことしの栗の出来は、暑さなどの影響でやや小ぶりですが、甘みが強いということです。

（小川アナ）

「おいしい！栗の優しい自然な甘みが口いっぱいに広がります。すごくなめらかで口の中でふわっと溶けるように広がりますね」

「川上屋」の原社長は…



（川上屋 原潤一觔社長）

「できるだけ産地から届いた栗を早く加工し、色のきれいな風味のある栗きんとんにしているので、それを楽しんでもらえたら」



ことしの栗きんとんは、例年通り今月中には中津川市にある「川上屋」の店舗を中心に並び、来月からは愛知や東京のデパートでも販売される予定です。