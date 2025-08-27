¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡¢Ãæ¹âÀ¸µ¯¶È²È¤Ë¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×TikTok¤Ç¾Ò²ð¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÊõ¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£À¾Â¼»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂçºå¤Ç¹â¹»3Ç¯À¸¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¹â¹»¤ä¤á¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤Î¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤Þ¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦DM¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌÌ²ñÅöÆüÄ«¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤ò2¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬ÆÏ¤¡¢À¾Â¼»á¤¬²÷Âú¡¢Ãæ¹âÀ¸3¿Í¤È¤ÎÂÐÌÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢3¿Í¤Îµ¯¶È²È¤Îµ¤¼Á¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿À¾Â¼»á¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¡£°ì¿Í°ì¿Í´ÊÃ±¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ÏÃ¤·¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¹â¹»À¸¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¹âÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢3¿Í¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡1¿ÍÌÜ¤ÏÄÌ¿®À©¹â¹»3Ç¯À¸¤Î17ºÐ¡Ö¤¨¤¤¤È¡×»á¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥¸¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¶¨²ñÍý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î³ØÀ¸¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¸½ºß¤Ï³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤ÎºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡2¿ÍÌÜ¤Ï¡¢À¾Â¼»á¤ËDM¤ÇÏ¢Íí¤·¤¿17ºÐ¤Ç¡¢Kiara¡¡Fragrance³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹á¿å¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÆüËÜ¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ë¹¹ðÏÈ¤òÌµ½þÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡3¿ÍÌÜ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂÃæ³Ø¹»¤Ëºß³ØÃæ¤Î15ºÐ¡£±§Ãè³«È¯»ö¶È¤ò¼ê·ü¤±¤¿¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢3½µ´ÖÁ°¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢Vast¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£5¼ÒÌÜ¤ÎË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯7·î¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤âË¡¿Í¤òÀßÎ©Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿3¿Í¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡£¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿À¾Â¼¼ÒÄ¹¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÊõ¤¬¤¤¤ë¡£ËÍ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È·ãÎå¤·¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£