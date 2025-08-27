「スッパイマンちいかわ一番」（税込 216円）

　ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と上間菓子店の定番商品「スッパイマン（たねなし）」がコラボレーションした「スッパイマンちいかわ一番」が、9月8日（月）から、全国のコンビニエンスストアなどで発売される。

【写真】子どもと一緒に食べやすい！　「スッパイマンちいかわ一番」の中身

■スッパイマンに変身

　今回登場するのは、パッケージにスッパイマンのコスチュームに身を包んだちいかわ、ハチワレ、うさぎをあしらった限定商品。

　元気いっぱいに走るハチワレやうさぎの疾走感あふれるイラストで「スッパイマン」の弾ける酸っぱさを表現した、かわいさ全開のスペシャルパッケージが魅力だ。

　中身には通常の「スッパイマン」よりもすっぱさを控えた甘めの味付けとソフト食感が特長の「たねなし」タイプを入れた、幅広い世代が楽しめる“スッパかわいい”商品となっている。