¡ÖÎ¥º§ÆÏ2²ó½ñ¤¤¤Æ¤ë¡×Ãæ°æ¤ê¤«¡¢¥¤¥±¥á¥óTV¥Þ¥óÉ×¤È¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ÇÇúÃÆÈ¯¸À¡Öº£¤ÏÁ´Á³°¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡ABEMA¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù#9¤¬26ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£#9¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µNGT48¤ÎÃæ°æ¤ê¤«¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤â¤è¤¯ÃÎ¤ëÃæ°æ¤ÎÉ×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ°æ¤ê¤«¡¢¡Ö¶È³¦°ì¥¤¥±¥á¥ó¡×¤È±½¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥óÉ×¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÉ×¤«¤é¡Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢º£¤ÏÁ´Á³°¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¡¢MC¿Ø¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤ÏÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥±¥ó¥«¤ò²¿²ó¤â¤·¤Æ¤Æ¡¢Î¥º§ÆÏ2²ó½ñ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤µ¤é¤ËÇúÃÆÈ¯¸À¤ò¤·¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥à¥Ä¤¬B¥Ü¡¼¥¤¤¯¤é¤¤¹ø¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ä¤«¤ß¹ç¤¤¤Î¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Ë°ìÆ±¤Ï¤Þ¤¿¤âÇú¾Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥â¥í¤¤ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù#9¤Ï1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
