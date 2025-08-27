“軽トラ女子”グラドル27歳、撮影姿に衝撃「スタイル抜群」「最高の美女」 健康的な魅力全開
グラビアアイドルの三田悠貴が、27日までにインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（13枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを投稿している三田。20日には「本日発売の #FRIDAY 2年ぶりの登場です」とアピール。今回は「おはようございます #FRIDAY 大ボリュームだったでしょ」とつづりその撮影姿を投稿。様々な恰好でポーズをきめ、ファンを魅了した。「スタイル抜群」「最高の美女」などのコメントが集まっている。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでいる。
引用：「三田悠貴」インスタグラム（@mitachan_y）
