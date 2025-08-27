»°ÂåÌÜJSB¡¢10¡¦4¡õ5³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ëº£»ÔÎ´Æó¤ÏÉÔ»²²Ã¡¡6¿Í¤Ç¼Â»Ü¡ÚÊó¹ð¡õ¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡LDH¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢27Æü¤Ë¹¹¿·¡£10/4(ÅÚ)¡¦10/5(Æü)³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER ¡ÁONE¡Á"¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£»ÔÎ´Æó¤ò½ü¤¯6¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿º£»ÔÎ´Æó
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£»Ô¤Î³èÆ°¼«½Í¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢³«ºÅ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÃúÇ«¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ä»×¤¤¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Â³¤º£¤Ç¤¤ëºÇÁ±¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¡¢6¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Á´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£»Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢7·î31Æü¤Ëº£»Ô¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ø¤ÎË½¹Ô¡¢¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢1Æü¤ËLDH¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£º£»Ô¤ÎÅöÌÌ¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò·èÄê¤·¡¢º£»Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î»ä¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ä¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼«³Ð¤·¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»ä¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÄ´ººÅù¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ±þ¤¸¡¢¾èÌ³°÷ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
10/4(ÅÚ)¡¦10/5(Æü)³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER ¡ÁONE¡Á"¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£»ÔÎ´Æó¤ò½ü¤¯6Ì¾¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£»Ô¤Î³èÆ°¼«½Í¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢³«ºÅ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÃúÇ«¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ä»×¤¤¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Â³¤º£¤Ç¤¤ëºÇÁ±¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤è¤ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê§¤¤Ìá¤·ÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¼êÂ³¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¤Ë¡ÚÁ´Ëç¿ôÊ¬¡Û¤´Íè¾ì¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¤ª¼êÂ³¤¤ÏÉ¬Í×¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB²ñ°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÁ´ÀÊ»ØÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ(2¼¡)¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤È¤â»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢LDH JAPAN¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò LDH JAPAN
