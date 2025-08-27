浜崎あゆみ46歳、タイトなトップスで“抜群スタイル全開” 「流石に可愛いすぎます」と絶賛の声
歌手・浜崎あゆみが、27日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】浜崎あゆみ46歳、タイトなトップスで“美スタイル全開”（4枚）
8月30、31日開催の夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」に出演する浜崎。今回の投稿では「バンド・コーラスの生セッションにのせて、演者全員が大きなスタジオの鏡の前に出揃った時、泣きそうになった。わたしはわたしのステージを全力で最後の瞬間まで引っ張ってゆこう。皆を、他のどこにも無いあの場所へ連れてゆこう」と意気込みをコメント。「#anation2025 #8月31日 #味スタ #TA」と出演日などを添えた。
リハーサル中と思われる姿も写真で公開。美スタイル際立つタイトなトップスを着用している。ファンからは「流石に可愛いすぎます」など絶賛の声が多数寄せられた。
引用：「浜崎あゆみ」インスタグラム（@a.you）
