“推し”の力でトラウマ克服！乗馬女子が出合った運命の一頭は「スロースターターなおじいちゃん」!?【作者に聞く】
何をやっても長続きせず、だらだらしているうちに休日が終わる……。そんな私の灰色の毎日を変えたのは、「乗馬」でした！
SNSで馬の漫画やイラストを発信している小村ことみ(@komurakot)さんが、書籍『馬に乗らずにいられない！続かない私、乗馬が趣味になりました』を発売した。
本作は、もともと無趣味だったという小村さんが、動物と心を通わせながらおこなうスポーツである「乗馬」に魅了されていく様子を描いた実録コミックエッセイ。乗馬へのよくある疑問を解決してくれるコラムも充実しており、「馬の特徴をとらえたイラストに癒やされる」とSNSを中心に人気を博している。
ウォーカープラスでは、書籍の一部を抜粋・編集し、著者コメントと合わせてお届けする。
今回は、一番速い走り方「駈歩(かけあし)」のトラウマを克服するきっかけとなった、小村さんの“推し馬”について。
■馬がレッスンに行きたがらない時の対処法
仕事に行きたくなくて「食べるふり」をするガラのエピソードが微笑ましい。このように、馬がレッスンに行きたがらない時どう対処しているのか、小村さんに聞いてみた。「私の場合は、首を軽くたたいたり顔を撫でたりしながら『お仕事だよ〜、頼むよ〜』などと声をかけています。そうして部屋から出ようとしてくれたら、めいっぱい褒めています！」どう頑張っても動いてくれないときは、クラブのスタッフを呼んで手伝ってもらうこともあるそうだ。
■レッスンで乗る馬は選べる？
小村さんの通っている乗馬クラブでは、レッスンで乗る馬は基本的にクラブ側で選定されるが、所定の料金を払えば好きな馬を選ぶこともできるとのこと。ただ、馬によって出られるレッスンが限られている場合もあるそうだ。「『初心者向けレッスンにしか出ない馬に乗りたい』という理由で、上級者の方が初心者向けのレッスンを選ぶというケースも見かけます」
■「駈歩」の壁を乗り越えた先での新たな挑戦
“推し馬”であるガラの力により、「駈歩」のトラウマを見事に克服した小村さん。現在は新たに「障害馬術」に挑戦しているそうだ。「まだバーを飛び越える段階ではなく、地面に置かれたバーを駈歩でまたぐ練習をしています。揺れなども大きく少し怖さも感じますが、障害馬術に憧れていたので、挑戦できることが楽しいです！」
取材・文＝川合莉穂
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
