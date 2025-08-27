穂川果音 、過去ショット　※「穂川果音 」インスタグラム

　「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、27日までにインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

　170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。

　今回は「今年2回目のプールへ　みんなに日焼けしたねーと言われすぎてヤバいと感じているので、UVパーカー着て泳いできたよ〜　日焼けしていませんように　でも、まだまだプール行きたいなぁ」とつづり、黒の水着にUVパーカーをあわせた姿を投稿。先日披露した水着姿同様に、ファンからは「スタイル抜群」「最高に素晴らしい」などのコメントが集まっている。

■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。

引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）