石破総理に求めたのは、来年開かれる核兵器禁止条約の再検討会議への「オブザーバー参加」です。

長崎市と広島市の市長が石破総理と面会し、核兵器廃絶に向けた政府の取り組みを要請しました。

27日午後、総理官邸を訪れた鈴木長崎市長と松井広島市長。

石破総理に要請文を手渡しました。

要請文では、唯一の戦争被爆国として、アメリカ・ニューヨークで開かれる来年の核兵器禁止条約第1回再検討会議にオブザーバー参加することや、一刻も早く条約に署名・批准することなどを求めています。

面会は約10分間行われ、石破総理は要請に対し「考慮する」とした上で、一定の理解を示したということです。

（鈴木 長崎市長）

「“いろいろ考慮することもあるので考えている” という内容の答えがあった。市民社会に一番近い、身近な政府である都市の果たすべき役割は、今まで以上に大きくなっている」

（松井 広島市長）

「私たちの要請と、これをどういった形で調整するのがいいのかということで、ある意味 問題提起をしっかり受け止めていただいた発言だった」

また 面会では、広島・長崎の市長が会長と副会長を務める「平和首長会議」の要請文と、今月の会議で採択された「核廃絶を目指すナガサキアピール」も手渡されました。