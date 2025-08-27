²¦¾Àï2¼¡Í½Áª¡¡°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°½é¿Ê½Ð¡¡¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ²¼¤¹
¡¡¾´ý¤ÎALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë2¼¡Í½Áª¤Ï27Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç1ÁÈ¤Î·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¸å¼ê¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤¬¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ¡Ê38¡Ë¤ò126¼ê¤Ç²¼¤·¡¢Ä©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°½é¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²¦¾Àï¤Ç¤ÏÁ°´ü¤Þ¤Ç1¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ïº£´ü¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼ÏÈ¤Ç2¼¡Í½Áª¤«¤éÅÐ¾ì¡£½éÀï¤Î½à·è¾¡¤ÇÅÏÊÕÏÂ»Ë¼·ÃÊ¡Ê30¡Ë¤ò²¼¤·¡¢·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡á7´§¡á¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Ç6¶É¤ò°ìµ¤¤Ë»Ø¤¹²á¹ó¤Ê¥ê¡¼¥°¡£¶¯¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë°ì¶É°ì¶É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè·î4Æü¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²¦ºÂÀï5ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤ÇÆ£°æ²¦ºÂ¤òÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£Ç¯ÅÙ15¾¡3ÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ËÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¤¤¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç²¦ºÂÀï¤ËÎ×¤á¤½¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
