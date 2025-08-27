»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¡¦°¤Éô¶³µ×»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·ÌóÂ«¤«¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é6¿ÍÂáÊá¡¡°¤Éô»á¡Ö°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡×
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´´Éô¤é¤Ï¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç³ÆÃÏ¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤é¤ËÅêÉ¼¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¡£Å¹Ä¹¤ÏÅêÉ¼½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤Ë°¤Éô»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢´´Éô¤é¤Ë¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¤Éô»á¤¬Àè¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¡ÊQ.ÊóÆ»¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©¡Ë¤¤Î¤¦Ì¼¤«¤é¥Ñ¥Ñ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¡×
°¤Éô»á¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÍý»öÄ¹¡£ÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤È¤·¤ÆÍÊÎ©¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î¿ô¤Ï1990Ç¯Âå¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤¬Â³¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï10Ç¯´Ö¤Ç¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶È³¦ÃÄÂÎ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¤Éô»á¤ò·ãÎå¤¹¤ë½¸²ñ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤¬¡£
¡Ö¶È³¦¤Î¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£Í·µ»»º¶È¤Î¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡ÖÅÅÏÃ¤Ç1²ó¡¢»³ËÜ¼ÒÄ¹¡ÊÍûÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤È¤Ï¡Øº£²ó½Ð¤ë¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë°ä´¸¤À¤È»×¤¦¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢°¤Éô»á¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£