活動自粛中の７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二が今年１０月４、５日にヤンマースタジアム長居で開催されるライブツアーを欠席することが２７日、所属事務所・ＬＤＨの公式ＨＰで「今市隆二を除く６名で実施することになりました」と発表された。

公式ＨＰで「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ １５ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＳＴＡＤＩＵＭ ＬＩＶＥ“ＪＳＢ ＦＯＲＥＶＥＲ〜ＯＮＥ〜”に関するお知らせ」の表題のもと「今市隆二を除く６名で実施することになりました」と発表された。

「このライブは、三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの１５周年を記念し、特別な思いを込めて開催を決定しました。しかしながら、今市の活動の自粛にともない、弊社としても状況を重く受け止め、開催の方針について慎重に協議を重ねてまいりました」と説明した上で「今回の決断に至るまで、応援してくださる皆さまにグループとして何ができるかを丁寧に検討し、皆さまの気持ちを何よりも大切にしたいという思いから、時間を要し、お待たせしてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「さまざまなご意見や思いを抱かれていることと存知ますが、その一つひとつを真摯に受け止めながら、引き続き今できる最善の形を模索して参りたいと思います」とした。

今市は今年４月、タクシー運転手を脅したなどとして、脅迫と暴行の疑いで書類送検され、所属事務所のＬＤＨが当面の間活動を自粛することを発表していた。