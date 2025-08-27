バニラビーンズと伊藤久右衛門がコラボ！宇治抹茶を堪能できる期間限定のカフェメニューが登場
横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS(バニラビーンズ)と京都の老舗お茶屋「伊藤久右衛門」とのコラボレーション・カフェメニューが、2025年8月21日よりカフェ併設店舗にて販売されている。
【写真】VANILLABEANSと伊藤久右衛門の期間限定コラボメニューは期間限定！
お茶とチョコレート、それぞれを極め続ける2つのブランドが互いの素材の味わいを最大限に引き立てるために試行錯誤して生まれた特別なスイーツだ。なめらかで濃厚なチョコレートから香る、宇治抹茶の豊かな味わいを堪能できる。
■コラボレーション商品ラインナップ
・バニラビーンズグラスピレ -宇治抹茶-
価格：2090円
伊藤久右衛門が手がける、「石臼」でゆっくり丹念に挽いた宇治抹茶の豊かな香りが口の中に心地よく広がる限定かき氷。VANILLABEANSがこだわるエクアドル産カカオを使ったチョコレート氷は、濃厚なのに後味がすっきりしている。パルプ(カカオの果肉)を使用したふわっととろけるエスプーマと、伊藤久右衛門の宇治抹茶を使用した、抹茶アイスやソースとともに楽しむことができる。
販売店舗：VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD
販売期間：2025年8月21日〜9月17日(水) ※1日数量限定販売
・バニラビーンズフォンダンショコラ -宇治抹茶-
価格：単品1210円、ドリンクセット1595円
伊藤久右衛門の抹茶を使った、VANILLABEANS特製の抹茶アイスクリームと、とろっと温かいチョコレートの絶妙なハーモニーを楽しめる。フォンダンショコラの生地にも伊藤久右衛門の宇治抹茶を使用し、香り高く濃厚な抹茶をたっぷりと味わうことができる。
販売店舗：バニラビーンズみなとみらい本店、バニラビーンズ川崎店(単品販売のみ)、VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD、VANILLABEANS BAYSIDE(単品販売のみ)
販売期間：2025年8月21日〜10月末まで ※1日数量限定販売
・みなとみらいドーナツ-宇治抹茶-
価格：単品715円、ドリンクセット1100円
ガトーショコラのようなしっとり食感の人気ドーナツから伊藤久右衛門の抹茶をふんだんに使用した限定フレーバーがイートイン限定で登場。表面にはパリッと食感のホワイトチョコレートをたっぷりとコーティングし、抹茶パウダーを散らした。
販売店舗：バニラビーンズみなとみらい本店、バニラビーンズ川崎店(単品販売のみ＆一部トッピングが異なります)、VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD、VANILLABEANS BAYSIDE(単品販売のみ＆一部トッピングが異なります)
販売期間：2025年8月21日〜10月末まで ※1日数量限定販売
■夢のコラボの背景をVANILLABEANS担当者にインタビュー！
――今回のコラボレーションで苦労した点があれば、お聞かせください。
抹茶を活かすにはホワイトチョコレートを使用するのが定番ですが、今回は伊藤久右衛門の抹茶を前面に出しつつ、カカオの風味もどう活かすかに苦労いたしました。特にフォンダンショコラと、グラスピレは時間をかけて開発したメニューです。
フォンダンショコラは、抹茶の風味を楽しんでいただくための全体構成を考えるのがポイントでした。バランスをよりよいものに仕上げるために、アイスクリームの味わいについても試行錯誤を重ねました。フォンダンショコラの中からとろけるガナッシュにはビターチョコレートを採用し、最終的に生地・アイスともに抹茶を使用した『抹茶×抹茶』の構成に踏み切ったところ、抹茶の香りがしっかりと感じられてフォンダンとの相性も抜群になりました。思い切った挑戦が納得のいく仕上がりにつながったと実感できた開発でした。
グラスピレは、当初はホワイトチョコ×抹茶の氷を試作していましたが、色味はきれいだけれどホワイトチョコだと溶けやすく、きめ細かい氷にならず苦戦いたしました。そこで一度初心にかえってビターチョコの氷を使ってみたところ、抹茶との味のバランスもよく、おいしさも納得の仕上がりになりました。また、見た目の華やかさを出すために、開発メンバーを中心に多くの意見を取り入れながら装飾のチョコレートも抹茶を使用するなど2色で仕上げることで特別な抹茶スイーツが誕生いたしました。
――発売後の反響についてお聞かせください。
おかげさまで初日からたくさんのご注文をいただいております。もともと伊藤久右衛門さんのファンで、SNSでのコラボ投稿を見てご来店くださる方や、抹茶スイーツがお好きな方でフォンダンショコラをご注文くださり、「アイスクリームの抹茶も心地よい香りと濃厚さでぺろりでした」などうれしいお声もいただいております。
――最後に一言お願いします！
今回の伊藤久右衛門とのコラボメニューは、チョコレート好きの方はもちろん、抹茶スイーツがお好きな方にもぜひお召し上がりいただきたい期間限定のスイーツでございます。濃厚なチョコレートから香る宇治抹茶の豊かな味わいを、ぜひカフェでごゆっくりお楽しみください。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】VANILLABEANSと伊藤久右衛門の期間限定コラボメニューは期間限定！
お茶とチョコレート、それぞれを極め続ける2つのブランドが互いの素材の味わいを最大限に引き立てるために試行錯誤して生まれた特別なスイーツだ。なめらかで濃厚なチョコレートから香る、宇治抹茶の豊かな味わいを堪能できる。
■コラボレーション商品ラインナップ
・バニラビーンズグラスピレ -宇治抹茶-
価格：2090円
伊藤久右衛門が手がける、「石臼」でゆっくり丹念に挽いた宇治抹茶の豊かな香りが口の中に心地よく広がる限定かき氷。VANILLABEANSがこだわるエクアドル産カカオを使ったチョコレート氷は、濃厚なのに後味がすっきりしている。パルプ(カカオの果肉)を使用したふわっととろけるエスプーマと、伊藤久右衛門の宇治抹茶を使用した、抹茶アイスやソースとともに楽しむことができる。
販売店舗：VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD
販売期間：2025年8月21日〜9月17日(水) ※1日数量限定販売
・バニラビーンズフォンダンショコラ -宇治抹茶-
価格：単品1210円、ドリンクセット1595円
伊藤久右衛門の抹茶を使った、VANILLABEANS特製の抹茶アイスクリームと、とろっと温かいチョコレートの絶妙なハーモニーを楽しめる。フォンダンショコラの生地にも伊藤久右衛門の宇治抹茶を使用し、香り高く濃厚な抹茶をたっぷりと味わうことができる。
販売店舗：バニラビーンズみなとみらい本店、バニラビーンズ川崎店(単品販売のみ)、VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD、VANILLABEANS BAYSIDE(単品販売のみ)
販売期間：2025年8月21日〜10月末まで ※1日数量限定販売
・みなとみらいドーナツ-宇治抹茶-
価格：単品715円、ドリンクセット1100円
ガトーショコラのようなしっとり食感の人気ドーナツから伊藤久右衛門の抹茶をふんだんに使用した限定フレーバーがイートイン限定で登場。表面にはパリッと食感のホワイトチョコレートをたっぷりとコーティングし、抹茶パウダーを散らした。
販売店舗：バニラビーンズみなとみらい本店、バニラビーンズ川崎店(単品販売のみ＆一部トッピングが異なります)、VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD、VANILLABEANS BAYSIDE(単品販売のみ＆一部トッピングが異なります)
販売期間：2025年8月21日〜10月末まで ※1日数量限定販売
■夢のコラボの背景をVANILLABEANS担当者にインタビュー！
――今回のコラボレーションで苦労した点があれば、お聞かせください。
抹茶を活かすにはホワイトチョコレートを使用するのが定番ですが、今回は伊藤久右衛門の抹茶を前面に出しつつ、カカオの風味もどう活かすかに苦労いたしました。特にフォンダンショコラと、グラスピレは時間をかけて開発したメニューです。
フォンダンショコラは、抹茶の風味を楽しんでいただくための全体構成を考えるのがポイントでした。バランスをよりよいものに仕上げるために、アイスクリームの味わいについても試行錯誤を重ねました。フォンダンショコラの中からとろけるガナッシュにはビターチョコレートを採用し、最終的に生地・アイスともに抹茶を使用した『抹茶×抹茶』の構成に踏み切ったところ、抹茶の香りがしっかりと感じられてフォンダンとの相性も抜群になりました。思い切った挑戦が納得のいく仕上がりにつながったと実感できた開発でした。
グラスピレは、当初はホワイトチョコ×抹茶の氷を試作していましたが、色味はきれいだけれどホワイトチョコだと溶けやすく、きめ細かい氷にならず苦戦いたしました。そこで一度初心にかえってビターチョコの氷を使ってみたところ、抹茶との味のバランスもよく、おいしさも納得の仕上がりになりました。また、見た目の華やかさを出すために、開発メンバーを中心に多くの意見を取り入れながら装飾のチョコレートも抹茶を使用するなど2色で仕上げることで特別な抹茶スイーツが誕生いたしました。
――発売後の反響についてお聞かせください。
おかげさまで初日からたくさんのご注文をいただいております。もともと伊藤久右衛門さんのファンで、SNSでのコラボ投稿を見てご来店くださる方や、抹茶スイーツがお好きな方でフォンダンショコラをご注文くださり、「アイスクリームの抹茶も心地よい香りと濃厚さでぺろりでした」などうれしいお声もいただいております。
――最後に一言お願いします！
今回の伊藤久右衛門とのコラボメニューは、チョコレート好きの方はもちろん、抹茶スイーツがお好きな方にもぜひお召し上がりいただきたい期間限定のスイーツでございます。濃厚なチョコレートから香る宇治抹茶の豊かな味わいを、ぜひカフェでごゆっくりお楽しみください。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。