ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç»ùÆ¸Çã½Õ¤« »õ²Ê°å»Õ¡Ê60¡Ë¤éÃË2¿Í¤òÂáÊá¡¡¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁü¤äÆ°²è¤òÌó1ËüÅÀ½ê»ý ¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥ª¥¹¤ä¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»õ²Ê°å»Õ¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦±§¼£ÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê65¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î»õ²Ê°å»Õ¡¦Çò°æ´î¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ª¥¹¤ä¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¸½ÃÏ¤Î18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Î¤ß¤À¤é¤Ê»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·±§¼£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç»ùÆ¸Çã½Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢±§¼£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁü¤äÆ°²è¤ò¤ª¤è¤½1000ÅÀ¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½1ËüÅÀ¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÇä½Õ»ÜÀß¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö»ØÆî½ñ¡×¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥ª¥¹¤Ç¤Ï»ùÆ¸Çã½Õ¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ª¥¹ºß½»¤Î´äÃÝ°½»Ò¤µ¤ó¤Ï¡£
¥é¥ª¥¹ºß½»¡¡´äÃÝ°½»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡È»ùÆ¸¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¾ì½ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤±¤ë¤·¡¢Ê£¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡ÊÂ¾¹ñ¤Ç¡Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥é¥ª¥¹¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£¡ØºÇ¸å¤Î³Ú±à¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡×
SNS¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¾¯½÷¤È¤ÎÀ¹Ô°Ù¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤â¡£
´äÃÝ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤¬¿©Æ²ÃÖ²°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÖ²°¤¬Ï¢¤Ê¤ë½ê¡×
¥é¥ª¥¹¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ë¤ÏÃÖ²°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇä½Õ»ÜÀß¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸¤á¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇÀÂ¼Éô¤«¤éÍè¤¿ÉÏº¤ÁØ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÃÝ¤µ¤ó¤Ï»ùÆ¸Çã½Õ¤ÎËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨¤ë½ðÌ¾¤ò½¸¤á¡¢¥é¥ª¥¹¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤ËÄó½Ð¡£¤¹¤ë¤È³°Ì³¾Ê¤Ïº£Ç¯6·î¡¢³¤³°¤Ç¤Î»ùÆ¸Çã½Õ¤â¡Ö¹ñ³°ÈÈ¡×¤È¤·¤Æ½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÅÏ¹Ò¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿°ÛÎã¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ª¥¹ºß½»¡¡´äÃÝ°½»Ò¤µ¤ó
¡ÖÃí°Õ´µ¯¤Ê¤À¤±¤ÇÆÃ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é²¿¤«¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×