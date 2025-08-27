【ポイント】

・27日（水）夜は、関東や九州で局地的に激しい雷雨

・28日（木）は関東で暑さが和らぐが、東海〜九州は猛烈な残暑が続く。

・28日（木）も天気急変に注意。

・9月のスタートも全国的に暑さが厳しい。

【全国の天気】

27日（水）の夜は、寒冷前線が通過する関東で激しい雷雨になるところがありそうです。この雨のあと、28日（木）は関東で暑さが和らぐでしょう。ただ、東海から西は強い日差しで、猛烈な残暑が続く見込みです。名古屋は37度、大阪は36度と体温並みの暑さでしょう。一方、北海道では少し秋めいた空気となり、過ごしやすくなりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 20度（−3 真夏並み）

仙台 23度（−3 真夏並み）

新潟 23度（−2 真夏並み）

東京 25度（−2 熱帯夜）

長野 22度（−1 真夏並み）

名古屋 27度（±0 熱帯夜）

大阪 28度（±0 熱帯夜）

広島 27度（−1 熱帯夜）

高知 26度（＋1 熱帯夜）

福岡 27度（±0 熱帯夜）

鹿児島 27度（＋1 熱帯夜）

那覇 27度（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 28度（−4 8月下旬）

仙台 30度（−4 真夏並み）

新潟 31度（＋1 真夏並み）

東京 32度（−4 真夏並み）

長野 34度（＋3 真夏並み）

名古屋 37度（−1 猛暑日）

大阪 36度（＋1 猛暑日）

広島 33度（±0 真夏並み）

高知 33度（−1 真夏並み）

福岡 34度（−1 真夏並み）

鹿児島 34度（±0 真夏並み）

那覇 33度（±0 真夏並み）

【週間予報】まもなく8月が終わるというのに、引き続き、猛烈な残暑で、35度以上の猛暑日のところもありそうです。いったん暑さが収まる関東も30日（土）以降は、再び猛暑日になる予想です。北日本は低気圧や前線が通過し、周期的に天気が変わるでしょう。