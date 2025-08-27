半導体関連企業の集積に絡み不動産も活発化しています。

【写真を見る】台湾大手不動産が熊本に進出 県内の不動産会社はどう考える？

熊本市中央区の下通アーケードに開設される「太平洋房屋九州加盟店」は、台湾で40年にわたり事業展開する大手不動産会社で、九州加盟店はその日本ブランド1号店です。

現地に姿をみせた太平洋房屋の孫会長は「熊本の不動産市場に新たな活力を注入する」と意気込みました。

太平洋房屋 孫寶國会長「広大な中華系投資市場に向けても安全で合法的かつ成長性の高い不動産投資の新たなチャンネルを切り開く」

この店舗では、九州全域の不動産売買・賃貸に加え、日本での生活のサポートも担います。

「台湾企業の進出」県内の不動産会社はどう考える？

熊本市に本社を置く、コスギ不動産の小杉竜三取締役は「これまで熊本への投資に踏み切れていなかった台湾の富裕層の投資の機会が増えるのでは」と話し、連携の有無も含めてビジネスチャンスと捉えているようです。

また、商業施設に特化してテナントを管理する美創は「海外と取引するうえで、文化や言語の違いによるトラブルを懸念しているが台湾大手と協力・連携することでスムーズな取引が可能になりそうだ」と話しています。

――さらなる地価高騰などの懸念は？

海外投資家から熊本のポテンシャルがどのように評価されるかによりますが、コスギ不動産は「台湾の不動産会社がどれだけ影響を与えるのか、注視していきたい」としています。