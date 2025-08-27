ハライチ岩井勇気（39）が26日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。「腐り芸人」時代を回顧した。

「ゴットタン」の人気企画「腐り芸人セラピー」で岩井を起用したテレビプロデューサー佐久間宣行氏は、岩井について「前から知ってはいたけど、捨てられた犬みたいな」と表現。岩井も「澤部がとにかくテレビに出ていたんで、本当に腐っている状態でゴットタンとか呼ばれてたじゃないですか。（腐り芸人セラピー内での発言も）それも別にウケようと思って言ってるわけじゃないですから」と回想した。

佐久間氏は「岩井が腐る理由はちょっとだけ分かって、澤部の説明書を全部岩井が書いちゃった、漫才の中で。澤部はこうイジって困らせるんですよって漫才をしてるじゃないですか。岩井が澤部の設計書まで書いて、澤部を売っちゃったから。みんな岩井のイジり方したいのよ」と分析した。

岩井も「だから先輩とかもうベテランの人が澤部にそのフレーズを振ってね。でも、あれがうまくいってんの見たことない。そんな簡単じゃないんですよね。下手くそだなって思って。で、それで澤部がなんか困って、そんなにウケないとそのMCが澤部のせいにしてたりなんかして、お前のせいだよ！っていう」と話した。

これに伊集院光は「そこに愛があっていいんだよな」とコンビ仲の良さに笑顔を見せた。