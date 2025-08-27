8月30日（土）、31日（日）に東京・味の素スタジアムにて開催される＜a-nation 2025＞の模様が一部YouTubeにてライブ配信されることが決定した。

このライブ配信は無料での視聴が可能。アーカイブ配信やディレイ配信などはされず、リアルタイム視聴のみでの配信となる。配信アーティストのスケジュールや詳細についてはオフィシャルサイトでも確認してほしい。

『a-nation 2025 YouTube Live』

・a-nation 2025 YouTube Live 〜Day1〜

配信開始予定：2025年8月30日(土)12:25

視聴URL︓https://youtube.com/live/fMJn_begirA ・a-nation 2025 YouTube Live 〜Day2〜

配信開始予定：2025年8月31日(日)12:25

視聴URL︓https://youtube.com/live/nh26LvLuxWU ● 配信アーティスト・配信時間は変更になる場合があります。また、配信予定アーティストにおいても、演出の都合上、⼀部のみ配信を⾏う場合がございます。

● どなたでも無料で視聴可能です。

● リピート、およびアーカイブ配信はありません。

● 巻き戻し、ディレイはありません。

● なりすましアカウント等での本公演の⽣配信、⽣中継を騙った悪質なスパム投稿や不審なリンクにはアクセスしないよう⼗分ご注意ください。