＜a-nation 2025＞、YouTube無料ライブ配信が決定
8月30日（土）、31日（日）に東京・味の素スタジアムにて開催される＜a-nation 2025＞の模様が一部YouTubeにてライブ配信されることが決定した。
このライブ配信は無料での視聴が可能。アーカイブ配信やディレイ配信などはされず、リアルタイム視聴のみでの配信となる。配信アーティストのスケジュールや詳細についてはオフィシャルサイトでも確認してほしい。
『a-nation 2025 YouTube Live』
・a-nation 2025 YouTube Live 〜Day1〜
配信開始予定：2025年8月30日(土)12:25
視聴URL︓https://youtube.com/live/fMJn_begirA
・a-nation 2025 YouTube Live 〜Day2〜
配信開始予定：2025年8月31日(日)12:25
視聴URL︓https://youtube.com/live/nh26LvLuxWU
● 配信アーティスト・配信時間は変更になる場合があります。また、配信予定アーティストにおいても、演出の都合上、⼀部のみ配信を⾏う場合がございます。
● どなたでも無料で視聴可能です。
● リピート、およびアーカイブ配信はありません。
● 巻き戻し、ディレイはありません。
● なりすましアカウント等での本公演の⽣配信、⽣中継を騙った悪質なスパム投稿や不審なリンクにはアクセスしないよう⼗分ご注意ください。
＜a-nation 2025＞
開催日程 ：2025年8月30日（土）、31日（日）
開場11:00 / 開演13:00
※コミュニティエリアの開場は10:00 になります。
※開場、開演時間は変更になる可能性があります。
会場 ：味の素スタジアム（東京都調布市西町376-3）
公式サイト ：https://a-nation.net/
公式SNS ：
X（https://x.com/anation_navi/）
Facebook（https://www.facebook.com/anation.official/）
Instagram（https://www.instagram.com/anation.official/）
主催：a-nation 2025 公演事務局
運営：キョードー東京
後援 ：エイベックス・グループ
企画・制作 ：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社