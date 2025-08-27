吉道 さゆり キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

きょう27日朝は、加賀地方で非常に激しい雨となりました。



雨が最も強まった時間に近い天気図です。

小野：

寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になりました。気象台によりますと、この非常に不安定になるタイミングが、きのう26日の予想以上に早くなりました。このため、きょう27日は、加賀地方ほど前線通過の影響が長く大きく出てしまいました。





きょう27日朝の雨雲を振り返ります。

小野：

はじめ、能登が中心でしたが、次第に加賀にも進みました。金沢市に大雨警報が出された午前11時頃には、金沢周辺にムラサキ色の、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨を降らせる雲がかかっていました。



大雨の原因になった前線は…

小野：

きょう27日夜9時には、太平洋側に進んでいる予想です。



あす28日の予想天気図です。

小野：

前線はさらに遠ざかり、石川県内は高気圧に覆われるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あす28日からは晴れて、暑さも戻ってきます。特にあさって29日からは、34～35度の日が続くでしょう。



吉道：

雨で、川や用水などの水かさが増している所もあるでしょうから、気をつけましょう。