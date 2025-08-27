【気象予報士解説】予想以上に早いタイミングの大気不安定 加賀地方ほど前線通過の影響長く大きく
吉道 さゆり キャスター：
ここからは、気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
きょう27日朝は、加賀地方で非常に激しい雨となりました。
雨が最も強まった時間に近い天気図です。
小野：
寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になりました。気象台によりますと、この非常に不安定になるタイミングが、きのう26日の予想以上に早くなりました。このため、きょう27日は、加賀地方ほど前線通過の影響が長く大きく出てしまいました。
小野：
はじめ、能登が中心でしたが、次第に加賀にも進みました。金沢市に大雨警報が出された午前11時頃には、金沢周辺にムラサキ色の、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨を降らせる雲がかかっていました。
大雨の原因になった前線は…
小野：
きょう27日夜9時には、太平洋側に進んでいる予想です。
あす28日の予想天気図です。
小野：
前線はさらに遠ざかり、石川県内は高気圧に覆われるでしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
あす28日からは晴れて、暑さも戻ってきます。特にあさって29日からは、34～35度の日が続くでしょう。
吉道：
雨で、川や用水などの水かさが増している所もあるでしょうから、気をつけましょう。