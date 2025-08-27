D-LITEが、約8年振りのリリースとなる「Umbrella(Japanese ver.)」の配信を本日8月27日(日)よりスタートさせた。

本楽曲はD-LITEが作詞に参加する形で日本オリジナルの新曲として制作され、昨年2024年年末に日本で開催されたアンコールツアー＜D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 “D’s IS ME” - Encore＞で初披露された作品だ。

さらに、リリースを記念して同楽曲を初披露したライブ映像も公開された。《I promise you, I’ll be your umbrella》という歌詞に込めたメッセージを、繊細かつパワフルなボーカルで表現したライブパフォーマンスに注目してほしい。

また、「Umbrella(Japanese ver.)」のリリースを記念して、各種のデジタルキャンペーンを実施中。本日8月27日(水)からは、ダウンロードキャンペーンがスタートする。抽選で50名に［Dくんヘアクリップ］をプレゼント。さらに、抽選で1名に［あなただけが見ることのできるD- LITEメッセージ動画]が当たるスペシャル企画となっている。

D-LITEは現在、＜D-LITE 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE＞を開催中。今週末8月30日(土)、31日(日)には、神奈川・ぴあアリーナMMにて2度目の日本公演が開催される。

「Umbrella(Japanese ver.)」

2025年8月27日(水)0時より主要音楽サイトにて配信スタート ▼リリースに関する詳細はこちら

ユニバーサル ミュージック D-LITEアーティストページ

https://www.universal-music.co.jp/d-lite/

＜D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] IN JAPAN＞