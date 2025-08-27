the BL00Mが、夜のBGMを意識したメロウなシングル「You don’t wanna lonely」をリリースした。

山里で産まれ育ったthe BL00Mは、10代で出会ったHIPHOPのカルチャーに魅了され、自然の中で働きながらそれらが溶け込んだ生活に身を置いている。

本作は夜のBGMを意識した楽曲に仕上がっており、こもったボイスとビートが掛け合わさったメロウで揺れる音に酔いしれるナンバーとなっている。また、旅先で出会った多種多様な文化を取り入れるスタイルで唯一無二の音を紡ぎ出すIsshinとの共作という点にも注目である。