BLACK BERRY TIMESが、新曲「SUGAR」をリリースした。

柳沢碧人（Vo） の親しみある歌声とメロディライン、そして二人のルーツであるブラックミュージックをJ-POPに昇華させる荻原蓮（G）のアレンジ力により、独自のポップネスを生み出す音楽ユニット・BLACK BERRY TIMES。

今作「SUGAR」は、わずらわしい日常の中で、束の間に心の穴を埋めてくれる存在へと陶酔する心象を描いた、ほろ苦くもチアフルな1曲。心地よいラテンのビートに乗せたサビのリフレインと、各パートが目まぐるしく展開する間奏によって、夢心地の世界へとトランスしていく頭の中が表現されている。

先日8月17日（土）に開催された下北沢THREE＜Cheers to summer nights＞では、10月27日（月）に下北沢BASEMENTBARにて初の自主企画を開催することをMC内で発表。かねてより交流のある同世代実力派バンドのHALLEY、Cosmic Mauveとの対バンも解禁された。

自身のSNSでは、往年のソウルミュージックのカバーやオリジナル曲をバンドメンバーと演奏していく動画企画「Groove Delivery」がスタートしており、若手ブラックミュージック界隈を盛り上げていく存在として目が離せない。

＜BLACK BERRY TIMES presents Groove Delivery Session Vol.1＞

出演者：BLACK BERRY TIMES / HALLEY / Cosmic Mauve

日程：10月27日（月）OPEN 18:30 / START 19:00

会場：下北沢BASEMENTBAR

チケット：https://t.livepocket.jp/e/groovedeliverysession1