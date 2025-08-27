BLACK BERRY TIMES、ラテンのリズムとホーンセクションが光る新曲「SUGAR」リリース。初の自主企画も開催
BLACK BERRY TIMESが、新曲「SUGAR」をリリースした。
柳沢碧人（Vo） の親しみある歌声とメロディライン、そして二人のルーツであるブラックミュージックをJ-POPに昇華させる荻原蓮（G）のアレンジ力により、独自のポップネスを生み出す音楽ユニット・BLACK BERRY TIMES。
今作「SUGAR」は、わずらわしい日常の中で、束の間に心の穴を埋めてくれる存在へと陶酔する心象を描いた、ほろ苦くもチアフルな1曲。心地よいラテンのビートに乗せたサビのリフレインと、各パートが目まぐるしく展開する間奏によって、夢心地の世界へとトランスしていく頭の中が表現されている。
先日8月17日（土）に開催された下北沢THREE＜Cheers to summer nights＞では、10月27日（月）に下北沢BASEMENTBARにて初の自主企画を開催することをMC内で発表。かねてより交流のある同世代実力派バンドのHALLEY、Cosmic Mauveとの対バンも解禁された。
自身のSNSでは、往年のソウルミュージックのカバーやオリジナル曲をバンドメンバーと演奏していく動画企画「Groove Delivery」がスタートしており、若手ブラックミュージック界隈を盛り上げていく存在として目が離せない。
「SUGAR」
2025年8月27日リリース
配信リンク：https://BLACKBERRYTIMES.lnk.to/SUGAR
＜BLACK BERRY TIMES presents Groove Delivery Session Vol.1＞
出演者：BLACK BERRY TIMES / HALLEY / Cosmic Mauve
日程：10月27日（月）OPEN 18:30 / START 19:00
会場：下北沢BASEMENTBAR
チケット：https://t.livepocket.jp/e/groovedeliverysession1
関連リンク
◆BLACK BERRY TIMES オフィシャルYouTube
◆BLACK BERRY TIMES オフィシャルX
◆BLACK BERRY TIMES オフィシャルInstagram
◆BLACK BERRY TIMES オフィシャルTikTok