¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü2»þ´Ö¡×¾òÎã°Æ¤Ë³¹¤Î¿Í¤Ï¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡Ö»ëÎÏ¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò»ØÅ¦
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ¡Ê¤È¤è¤¢¤±¡Ë»Ô¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Æü2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾òÎã°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤äÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¹¤Î¿Í
¡Ö3»þ´Ö37Ê¬¡£ ¾ðÊó¤ÈÆÉ½ñ¤È»Å»ö¤Ç¤¹¡£¸áÁ°2»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡×
¡Ö2»þ´Ö20Ê¬¡£¥Ë¥åー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£TO DO¥ê¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2»þ´Ö¤â·ÈÂÓ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤¬¤¯Á³¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö14»þ´Ö37Ê¬¡£Ä«¤«¤é¥²ー¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤½¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È°ÛÎã¡É¤Î¾òÎã°Æ¤¬25Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô¤ÎµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô¡¡¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹
¡ÖÂç»ö¤Ê¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤È¤«¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ËÌÀ»Ô¤Î¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¡×¤È¤Î¾òÎã°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2»þ´Ö¤Ï¡Ö»Å»ö¤äÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜ°Â¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´»ÔÌ±¤Ç¡¢È³Â§¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð10·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î¾òÎã°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¹¤Î¿Í
¡ÖÂ©È´¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê2»þ´Ö¤ò¡Ë¼é¤ë¤Î¤ÏÉáÃÊ¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é»ä¤ÏÂç¾æÉ×¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬2»þ´Ö°Ê¾å¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤É¤¦¤«¤Ê¡£¡×
¡Ö2»þ´Ö¤¸¤ã¤¤¤ä¤À¡ª¡×
»Ò¤É¤â¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡¦·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÞ»ç½÷³Ø±àÂç³Ø¤Î¸¶ ÍÛ°ìÏº¶µ¼ø¤Ï¡¢º£²ó¤Î¾òÎã°Æ¤ò¡Ö°ÕµÁ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÞ»ç½÷³Ø±àÂç³Ø¡¦¸¶ ÍÛ°ìÏº¶µ¼ø
¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï»ë³Ð¡£ÌÜ¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¤¡£»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯ÅÙ¡¢Íç´ã¤Î»ëÎÏ¤¬1.0Ì¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç36.84¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç60.61¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¹â¹»À¸¤Ç71.06¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ò¹¯ÌÌ¤ÎÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸¶ ¶µ¼ø
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤è¤ê¤â¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿©Æ²¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÍè¤¿²ÈÂ²¤¬3¿Í¤È¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¤¤Æ²ñÏÃ¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤Ê¤ó¤È¤«²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×