原宿系インフルエンサー・しなこ、新曲MV撮影前に「新しいコスメ」で下まぶた腫れる…アレルギー症状に「かなしなこ」
原宿系インフルエンサー・しなこ（29）が27日、自身のXを更新。化粧品によるアレルギー症状があったことを告白した。
【写真】「新しいコスメ」使用で下まぶたが大きく腫れたしなこ
しなこは、26日に「突然目がこうなってしまって...明後日アリーナツアーを控えているのですがどうしたら一刻も早く晴れが引くか...」とつづり、下まぶたが大きく腫れた写真をアップ。数時間後の27日にその原因が何だったかを明かした。
「化粧品によるクインケ浮腫（アレルギー）というものでした....新曲MV撮影だったから、気合い入れて新しいコスメを使ったのが良くなかったようです かなしなこ、、、」と、化粧品が原因だったと明らかにし、化粧をした写真と下まぶたが腫れた写真を公開した。
症状については「最初は上まぶただけだったのに、30分とかでブワーって腫れてびっくりした」と明かし、数分で腫れが広がったと伝えている。現在はまだ腫れているものの、薬を飲み冷やしたことで腫れは少しずつ引いているという。
この恐ろしい体験に、しなこは「結構前に涙袋ヒアルも入れたけど、今回は関係なくて、化粧品が原因らしいから今後はコスメ使う前にパッチテスト必須 唇や喉が晴れる人もいるみたいなので呼吸しずらくなったりしたらすぐ救急に頼った方がいいそうです!!!!」と言い、化粧品を使う人に向けて注意喚起を行っている。（※コメントはすべて原文ママ）
【写真】「新しいコスメ」使用で下まぶたが大きく腫れたしなこ
しなこは、26日に「突然目がこうなってしまって...明後日アリーナツアーを控えているのですがどうしたら一刻も早く晴れが引くか...」とつづり、下まぶたが大きく腫れた写真をアップ。数時間後の27日にその原因が何だったかを明かした。
「化粧品によるクインケ浮腫（アレルギー）というものでした....新曲MV撮影だったから、気合い入れて新しいコスメを使ったのが良くなかったようです かなしなこ、、、」と、化粧品が原因だったと明らかにし、化粧をした写真と下まぶたが腫れた写真を公開した。
この恐ろしい体験に、しなこは「結構前に涙袋ヒアルも入れたけど、今回は関係なくて、化粧品が原因らしいから今後はコスメ使う前にパッチテスト必須 唇や喉が晴れる人もいるみたいなので呼吸しずらくなったりしたらすぐ救急に頼った方がいいそうです!!!!」と言い、化粧品を使う人に向けて注意喚起を行っている。（※コメントはすべて原文ママ）