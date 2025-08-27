ずっと真夜中でいいのに。ACAねがNHK『チルシル』に初出演 “若者の居場所”をテーマに語る
NHKのニュース・ジャーナル番組『週刊情報チャージ！チルシル』（総合 毎週土曜 前9：00〜）に、音楽ユニット・ずっと真夜中でいいのに。のACAねがVTR出演することが発表された。30日放送回のテーマは「知ってる？第3の居場所」。番組では、夏休み明けを前に「学校や家に居場所がない」という子どもたちの声を受け、彼らに寄り添う内容が届けられる。
【動画】映画『ドールハウス』主題歌入り最新予告映像
番組には、テーマ曲「クリームで会いにいけますか」を担当するACAねがVTRで初登場。人が抱く孤独感やあいまいな感情を、圧倒的な歌唱力と世界観で表現し、若者たちからも絶大な支持を集めるACAねが、視聴者の10代から寄せられたメッセージに触れながら、自身の学生時代の「居場所」について、また若者が感じる孤独に関して語る。
『週刊情報チャージ！チルシル』は、子どもたちと一緒に世の中の出来事を考えるニュース番組。MCを務めるのはニュースモンスター・ちるる（声の出演：池田美優）、スタジオ出演者として佐々木希、チルシルズ（大野りりあな、緑川玖、ミヤシロ藍玲、阪口陽南）、NHKアナウンサーの江原啓一郎が名を連ねる。
30日の放送はNHK総合にて午前9時から生放送され、放送後1週間はNHKプラスで見逃し配信される予定。
■放送予定
放送日：8月30日（土） 前9:00〜前9:30（生放送）
出演：佐々木希、池田美優（ちるる役・声の出演）、チルシルズ（大野りりあな、緑川玖、ミヤシロ藍玲、阪口陽南）、江原啓一郎アナウンサー
【動画】映画『ドールハウス』主題歌入り最新予告映像
番組には、テーマ曲「クリームで会いにいけますか」を担当するACAねがVTRで初登場。人が抱く孤独感やあいまいな感情を、圧倒的な歌唱力と世界観で表現し、若者たちからも絶大な支持を集めるACAねが、視聴者の10代から寄せられたメッセージに触れながら、自身の学生時代の「居場所」について、また若者が感じる孤独に関して語る。
30日の放送はNHK総合にて午前9時から生放送され、放送後1週間はNHKプラスで見逃し配信される予定。
■放送予定
放送日：8月30日（土） 前9:00〜前9:30（生放送）
出演：佐々木希、池田美優（ちるる役・声の出演）、チルシルズ（大野りりあな、緑川玖、ミヤシロ藍玲、阪口陽南）、江原啓一郎アナウンサー