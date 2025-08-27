⽣³è¤ÎÀß·×¡¢10·î¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
·»¡¦⼤ÄÍ¿¿ÂÀÏ¯¤ÈÄï¡¦⼤ÄÍ·°Ê¿¤Î·»Äï2⼈ÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦⽣³è¤ÎÀß·×¤¬¡¢10·î15Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢Á°ºî¡Øµ¨Àá¤Î¤Ä¤«¤Þ¤¨Êý¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Öµ©Âå¤Î¥Û¥ê¥Ç¥¤¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¡Ö¤¤¤µ¤«¤¤¤Ê¤¤¤»¤«¤¤¡×¤Î2¶Ê¤ÏÊÒ´óÌÀ¿Í¡ÊGREAT3¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¸°È×¤ËËÙ¹¾Çîµ×¡¢¥É¥é¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ËÇòº¬¸°ì¡ÊGREAT3¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
Â¾¶Ê¤Ç¤â¡¢·ªÅÄ¾¼£¡ÊGlider / Hedigan¡Çs¡Ë¡¢°æ¾å¿¿Ìé¡¢ïð³¹¡ÊLASENAS / w.a.u¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬»²²Ã¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´8¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢Pre-add/Pre-save¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ9·î17Æü¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡Öµ©Âå¤Î¥Û¥ê¥Ç¥¤¥á¡¼¥«¡¼¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿½ÂÃ«·Ï¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¹Ó¡¹¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÍ»¹ç¡£¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤Î¡È¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÆü¡É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ë¡¼¡¦¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼ / ·¯¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Î7¥¤¥ó¥Á¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ù
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
https://seikatsunosekkei.lnk.to/FortheLongCurve
¼ýÏ¿¶Ê
1.³¹¤È¥À¥ó¥µ¡¼
2.µ©Âå¤Î¥Û¥ê¥Ç¥¤¥á¡¼¥«¡¼¡Ê9·î17Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®¡Ë
3.¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¤Î¸Ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç
4.¤¤¤µ¤«¤¤¤Ê¤¤¤»¤«¤¤.
5.¥¿¥¤¥Ë¡¼¡¦¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼
6.·¯¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
7.¥Ý¥â¥É¡¼¥í
8.¾®Åìµþ¡Ê¥ê¥È¥ë¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡À¸³è¤ÎÀß·× ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È