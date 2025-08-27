ユーロ圏 １０年債利回り格差 政局不安の仏は７８ｂｐと前日並み拡大水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 政局不安の仏は７８ｂｐと前日並み拡大水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.699
フランス 3.483（+78）
イタリア 3.54（+84）
スペイン 3.3（+60）
オランダ 2.876（+18）
ギリシャ 3.385（+69）
ポルトガル 3.135（+44）
ベルギー 3.275（+58）
オーストリア 3.038（+34）
アイルランド 2.955（+26）
フィンランド 3.097（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
