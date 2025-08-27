ユーロ圏　１０年債利回り格差　政局不安の仏は７８ｂｐと前日並み拡大水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.699
フランス　　　3.483（+78）
イタリア　　　3.54（+84）
スペイン　　　3.3（+60）
オランダ　　　2.876（+18）
ギリシャ　　　3.385（+69）
ポルトガル　　　3.135（+44）
ベルギー　　　3.275（+58）
オーストリア　3.038（+34）
アイルランド　2.955（+26）
フィンランド　3.097（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）