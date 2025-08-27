岐阜県高山市では、子供たちに郷土愛を育んでもらおうと、地元の特産品などをモチーフにしたカードゲームが作られました。8月24日には大会が開かれ、優勝商品の飛騨牛を懸けて盛り上がりました。

■36種類のカードで競うゲーム『TJC』





8月24日、高山市の本町通りで子供たちが夢中になっていたのが、地元の伝統工芸や特産品などをキャラクター化した36種類のカードで競うゲーム。





さるぼぼをモチーフにした「さるぼんさる」、高山ラーメンがモチーフの「ソバマル」など、その名もタカヤマジャンケンカード、略して『TJC』です。

1枚ずつカードを出し、グー・チョキ・パーのジャンケンの結果に加えて、“勝ち負けを逆転させる”などのスキルも駆使して闘います。



この日の大会には、小学生以下の子供たち64人が頂点を目指して出場しました。優勝賞品は飛騨牛1万円分です。

子供：

「飛騨牛をもらったら、家族みんなで焼肉かすき焼きしたいです」

■生成AIも使用してコストも抑え…決勝の舞台では





カードに描かれた郷土ゆかりの絵柄は、実は「ChatGPT」で作成されました。デザイナーに依頼するより、コストなどを抑えながらキャラクターを作ることができたといいます。

高山青年会議所の山本善大理事長：

「生成AIを使ったんですけども。コスト面もですし、作業時間だったりとか、人間が寝ている時間も動いてくれるので」



生成AIの力も使いつつ、郷土愛を育みます。



子供：

「高山に住んでいるけど、高山城があるって初めて知った」



親：

「カード遊びという身近なもので、もっと地域のことを知ってもらえるとうれしい」



大会では、小学2年生の高原湊空くん(7)が優勝しました。

優勝した高原湊空くん：

「面白かったし楽しかった。早く食べたい」



決め手になったカードは、高山市役所がモチーフの「タカマルド」でした。

カードゲームで郷土愛を。子供たちの中に育まれたようです。