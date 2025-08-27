柑橘系シンガーソングライター・市川虹響が、新曲「ときめいた」をリリースした。

青くキラキラと輝く時期ならではの、希望も不安も織り交ざった未消化な恋愛観。

1作目「愛と思って」の、ときに純粋で時に一人よがりなこの年代にしか描けない等身大の歌詞世界。続く2作目「ときめいた」は、大人になることと引き換えに失っていく淡い思いを真っ直ぐに描き出した、ティーンのみならず広く心を掴むだろう期待に溢れた作品となっている。

◆ ◆ ◆

◼︎市川虹響 コメント

目には見えないけれど、確かにあの気持ちは光り輝いていて、一瞬のうちに弾けていた。

そんな「ときめいた」という感情を、いつでも思い出せるように、この曲に閉じ込めました。あなたの中の「ときめいた」と重ねながら、聴いてもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆