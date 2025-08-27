男性7人組「三代目 J SOUL BROTHERS」が27日、所属事務所「LDH」の公式サイトを通じ、10月4、5日に大阪・ヤンマースタジアム長居で予定しているデビュー15周年ライブを今市隆二（38）を除く6人で開催すると発表した。

公式サイトは「10/4（土）・10/5（日）開催予定の「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB

FOREVER 〜ONE〜"」に関しまして、今市隆二を除く6名で実施することとなりました」と報告。

続けて「このライブは、三代目 J SOUL BROTHERSの15周年を記念し、特別な想いを込めて開催を決定しました。しかしながら、今市の活動自粛にともない、弊社としても状況を重く受け止め、開催の方針について慎重に協議を重ねてまいりました。今回の決断に至るまで、応援してくださる皆さまにグループとして何ができるかを丁寧に検討し、皆さまの気持ちを何よりも大切にしたいという思いから、時間を要し、お待たせしてしまったことを深くお詫び申し上げます」と説明した。

そして「さまざまなご意見や思いを抱かれていることと存じますが、その一つひとつを真摯に受け止めながら、引き続き今できる最善の形を模索して参りたいと思います」としたうえで「改めまして、今回の件によりご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。また、今回の決定に伴い、希望者にはチケットの払い戻しを行う。

≪メンバーコメント≫

応援してくださっている皆さま、関係者の皆さま、そしてご心配とご迷惑をおかけしているすべての方々に、心よりお詫び申し上げます。

この状況の中でライブを開催すべきかどうか、何度も話し合いを重ねました。

応援してくださっている皆さんの気持ちを考えると、簡単に決断できることではありませんでしたが、今できることを精一杯やることが、皆さんへの感謝の気持ちを伝える一歩になると信じ、6人で実施することを決めました。

また全員でステージに立てる日を信じて、僕たちも一歩ずつ進んでいきます。

どうか、これからも私たちを見守り、一緒に歩んでいただけたら嬉しいです。

今市は7月31日に脅迫と暴行の疑いで書類送検され、当面の間活動を自粛すると発表していた。4月5日午前5時ごろ、東京都内を走行中のタクシー内で運転手を「殺すぞ」と脅し、腕を引っ張るなど暴行した疑いで書類送検された。LDHは7月31日、事案が発覚した際に今市に対して報酬返上と自宅謹慎の処分を下したと説明。ただ、今市はその後も5月から7月までライブに出演しており対応に批判の声が上がっていた。それを受け、翌8月1日には活動自粛を発表していた。