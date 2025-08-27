第96回都市対抗野球大会は、あす28日から東京ドームで12日間にわたり開催される。2年ぶり57度目の出場となるパナソニックは、坂下翔馬内野手（23）と柿本晟弥投手（23）が投打の中心。チームにとって2大大会は日本選手権と合わせて100度目という節目となるだけに進撃を期す。

坂下は近畿地区2次予選の全8試合に「2番・遊撃」としてフル出場。打率・400をマークし、打線をけん引した。「都市対抗で活躍したい思いはずっとあったのでうれしいですし、社員の皆さんに元気を届けたい」。入社2年目の今季は堅実な守備に加え、打撃もスケールアップしており、東京ドームでも大暴れする。

東洋大から今春入社した柿本は同予選の6試合に先発。第5代表決定戦のYBSホールディングス戦では2安打完封勝利を挙げた。「都市対抗では“こんなピッチャーがおったんやな”と思われるような投球をして、チームとしてベスト8以上を目指したい」。最速151キロと鋭い変化球を持つ右腕は先を見据えた。

パナソニックは、スポニチ特別号外を作成しており、同チームの試合当日に配布される。号外には坂下、柿本をはじめ、定本拓真投手（25）、川上翔大捕手（28）、本間颯太朗内野手（23）、中本浩監督の特集記事が掲載されている。