2020年9月の「デリート」リリースから今年でアーティスト活動5周年を迎えるanoが、9月4日に両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」をリリースすることが決定した。

「呪いをかけて、まぼろしをといて。」は、5周年目前日となる9月3日開催の自身初の日本武道館公演を記念して、ライブ会場先行販売を実施。翌9月4日より、オンラインにてTOY’S STORE限定販売商品として発売開始となる。また同日より、各配信サイトにてストリーミングとダウンロードがスタートする予定だ。

両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」には「KILL LOVE」と「ミッドナイト全部大丈夫」を収録。両曲共に作詞作曲はanoが担当し、サウンドが対極的な2曲となる。

1曲目の「KILL LOVE」はイントロのピアノが印象的なバンドサウンドで構成されたライブ感溢れる楽曲だ。一方、2曲目の「ミッドナイト全部大丈夫」は、涙が溢れてきそうなほど温かく切ないトラックとメロディにanoの歌詞と声が乗り、まるで呪いをかけられたかのような幻想的な仕上がり。

アートワークは、フォトグラファーの川島小鳥がanoを撮り下ろし、岡本太玖斗がアートディレクションとデザインを手掛けた。フィジカルのCDは、セーラー服を纏ったanoと日本武道館公演のKey VisualにもなっているTシャツ姿のanoの写真をコラージュした遊び心溢れる縦長・短冊形の特殊仕様。また、配信のジャケット写真は、手で片目を覆ったanoの顔が写し出されたセーラー服姿の別カットがデザインされている。

両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」は、本日8月27日よりTOY’S STOREでCDの予約がスタート、商品は9月4日以降順次発送となる。TOY’S STORE限定特典として、トレーディングカード(3種ランダム)が付属するとのことだ。また、本日よりApple Music、Spotify、Amazon Musicでは、Pre-add / Pre-saveがスタートしている。

■両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」

2025年9月4日(木)発売

PPTF-8185 \1,650(税込) 【CD】全2曲収録

※ライブ会場・TOY’S STORE 限定販売商品

TOY’S STORE予約リンク：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-8185

▼CD収録曲

1 KILL LOVE

作詞：あの 作曲：あの 編曲：Yuzuru Kusugo

2 ミッドナイト全部大丈夫

作詞：あの 作曲：あの 編曲：UCARY & THE VALENTINE

●STORE限定特典

・トレーディングカード(3種ランダム)※絵柄は選べません。 【配信】Pre-add / Pre-save

https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_pre ▲TOY_S STORE限定特典 絵柄

■ano 日本武道館公演＜呪いをかけて、まぼろしをといて。＞

2025年9⽉3⽇(水) 東京・⽇本武道館

open17:30 / start18:30

https://ano-special.com/noroimaboroshi_budokan/

■ライブ／イベント出演情報

09月21日(日) ＜ROCK IN JAPAN FES.2025＞(千葉市蘇我スポーツ公園)

10月05日(日) ＜PIA MUSIC COMPLEX 2025＞(横浜・ぴあアリーナMM)

10月11日(土) ＜Coca-Cola X Fes 2025＞(さいたまスーパーアリーナ)

11月02日(日) ＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞(幕張メッセ 国際展示場4・5・6ホール)

