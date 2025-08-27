【ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り】 9月1日発売予定（数量限定）

「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」パッケージ表面

【拡大画像へ】

ネスレ日本は、「ネスカフェ ふわラテ」シリーズと「ちいかわ」のコラボ商品「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」を9月1日より数量限定で販売する。

「ネスカフェ ふわラテ」シリーズは、コーヒーにクリーマーと甘さをミックスし、スティックタイプにした製品。お湯を注ぐだけでふわっとした泡とクリーミーな味わいが楽しめる。今回発売されるコラボ製品は、人気フレーバー4種類がアソートされた限定商品となる。

また、本商品の発売を記念して、「ふわラテ」を1個または3個購入した際のレシートを撮影し、特設サイト上にアップロードすると、ちいかわオリジナル壁紙やグッズが当たるキャンペーンも実施される。キャンペーンの実施期間は9月1日～11月16日まで。

パッケージ裏面

「ネスカフェ ふわラテ」×「ちいかわ」赤マグ